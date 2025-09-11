Lula rebate Fux: 'Tem centenas de provas de que Bolsonaro tentou o golpe'

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que há "centenas de provas" de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou dar um golpe de Estado, ao rebater o voto do ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), que defendeu absolvê-lo de todas as acusações.

O que aconteceu

"Primeiro, o Bolsonaro tentou dar um golpe neste país", afirmou Lula. "Tem dezenas, centenas de provas, de material por escrito", disse o presidente, em entrevista à Band, gravada nesta manhã. A íntegra será exibida nesta noite.

O trecho foi divulgado nas redes sociais da emissora. O presidente, que disse que não assistiria ao julgamento, não tem tratado do caso nesta semana e tem evitado grandes eventos públicos.