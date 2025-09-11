Lula: País reagirá a eventual sanção de Trump após condenação de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse hoje, em entrevista à rede de TV Band, que o Brasil vai reagir caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Tump, anuncie novas sanções ao país após a condenação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) do núcleo crucial da organização do golpe, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A entrevista, gravada de manhã no Palácio da Alvorada, em Brasília (DF), foi ao ar no começo da noite, após o anúncio do veredito.

O que aconteceu

Lula disse não se importar com eventuais novas sanções do governo americano após a condenação de Bolsonaro. Trump impôs neste ano uma tarifa comercial de 50% a diversos produtos importados do Brasil pelos EUA em retaliação ao processo contra Bolsonaro.