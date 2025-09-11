Daniela Lima: Moraes estudou colegas e ajustou pena à média da Corte

A mão mais pesada no julgo foi externada ali como a do ministro Flávio Dino, que para Jair Bolsonaro chegou a cogitar 31 anos de prisão. Ele se adequou ao voto médio proposto por Alexandre de Moraes, de 27 anos e 3 meses em regime fechado, mas fez questão de mensurar, de aumentar a multa imposta ao ex-presidente. Daniela Lima, colunista do UOL

'O que pacifica o país é a punição', diz Daniela Lima sobre recado do STF

Daniela Lima destaca que o STF rejeitou a anistia e o perdão judicial para crimes contra a democracia, afirmando que a punição é essencial para evitar novos ataques e pacificar o país.

A mensagem que o Supremo quis passar no dia de hoje foi de que o que pacifica o país é a punição, o julgamento. Não julgar é um estímulo a uma nova tentativa. Também foram extraídos dessa sessão recados claríssimos contra a discussão de uma anistia.

Isso veio inclusive na fala de Moraes ao anunciar que pena daria a Mauro Cid. Assim como não cabe anistia pelo Congresso em crime contra a democracia, também não cabe perdão judicial pelo Judiciário a crime contra a democracia. Daniela Lima, colunista do UOL

