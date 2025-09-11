Em aparte, Moraes exibe vídeo no qual Bolsonaro ataca ministros do Supremo

Após mostrar os vídeos, Moraes cita que o que os ministros decidirem vale para todos os tribunais, todos os juízes. "Algum de nós permitiria, falaria que é liberdade de expressão, se o prefeito insuflar o povo contra o juiz da comarca? Qual recado queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro?"

O ministro afirma ainda que "a organização criminosa queria calar o Judiciário e ao mesmo tempo se perpetuar no poder". Relator do caso, o ministro voltou a dizer que o 8 de Janeiro "não foi um domingo no parque, um passeio na Disney": "Não foi combustão espontânea, não foram baderneiros descoordenados. Foi uma organização criminosa".

Fux absolveu Bolsonaro de todos os crimes ontem. Além disso, discordou de o caso ser julgado no STF porque os acusados não têm foro privilegiado. Ele condenou apenas o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Ontem, então, foi formada maioria apenas para esses réus sobre esse crime.

O ministro também criticou acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele alegou que o órgão não conseguiu delimitar todos os crimes atribuídos a cada um dos oito acusados nem comprovar a ocorrência dos mesmos. Por isso, segundo ele, dúvidas devem sempre ser definidas em favor dos réus, já que ninguém pode ser punido por "cogitar".

Faltam votar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. Os ministros devem separar o último dia de julgamento, amanhã, para isso.

Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo