Moraes não está com as 'faculdades mentais normais', diz Flávio Bolsonaro

Para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ministro Alexandre de Moraes, do STF infringiu as regras regimentais ao usar o espaço do voto da ministra Carmen Lucia para transmitir um vídeo de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), durante o julgamento. O ex-presidente foi condenado por 4 votos a 1 pela trama golpista
Filho do ex-presidente disse que ministro Supremo Tribunal Federal não está com as "faculdades mentais normais". "[Ele] promove uma perseguição a Bolsonaro de uma forma completamente tresloucada e inconsequente", afirmou ele, na porta do condomínio onde mora do ex-presidente, em Brasília.
Senador falou ainda em "suprema perseguição". "A pretexto de defender a democracia, os pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes", disse Flávio no X, em referência ao ministro do STF relator do caso.
Oposição na Câmara divulgou nota em que classificou julgamento como político e defendeu anistia. O deputado Zucco (PL-RS) exaltou o voto do ministro Luiz Fux, único ministro a divergir de Moraes e eximir Bolsonaro de qualquer crime.
Chegou ao ponto de exibir um vídeo durante o voto da ministra Cármen Lúcia, algo completamente antirregimental, mostrando Bolsonaro indignado em 2021 com as interferências que Moraes vinha promovendo durante o governo do ex-presidente. Quando acaba o vídeo, ele vem com aquele tom odioso como quem quer dizer: 'Está vendo, eu venci'.
