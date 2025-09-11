Moraes nega acesso livre de Valdemar e parlamentares do PL a Bolsonaro

A defesa argumentou que as lideranças do partido precisam de "contato frequente e necessário" com Bolsonaro, "figura central do núcleo político a que pertencem". Além disso, Scheid seria amigo pessoal e prestaria apoio a ele diante das "condições de saúde" do ex-presidente, "especialmente diante da impossibilidade de que a esposa do Peticionante concilie, sozinha, as exigências profissionais com os cuidados necessários". Os advogados não disseram que condições de saúde são essas. Exames recentes de Bolsonaro mostraram que ele tem gastrite e esofagite, além de crises de soluço.

Quem quiser visitar o ex-presidente deve fazer o pedido de maneira individual e específica, disse o ministro. Moraes tem liberado todos os pedidos de visita a Bolsonaro —a exceção foi o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), por também ser investigado em inquérito no STF.

Visitas liberadas

Ontem, Moraes autorizou visitas específicas de parlamentares do PL a Bolsonaro. Os senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Marcos Rogério (PL-RO), o deputado Sanderson (PL-RS) e Bruno Scheid podem ir à casa do ex-presidente na semana que vem, um em cada dia, decidiu o ministro do STF, lembrando que todos os carros que saírem do endereço serão revistados.

Antes, o ministro também permitiu que o ex-presidente vá ao hospital no próximo domingo. Bolsonaro deve passar por procedimentos para retirar lesões na pele, com previsão de alta no mesmo dia.

Julgamento no STF

Primeira Turma do STF tem sessões marcadas para julgar trama golpista até sexta-feira (12). Bolsonaro e mais sete aliados são réus por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.