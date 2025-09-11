'Nem o Fux seria capaz de ser igual a você', ironiza Lula em evento

O presidente Lula (PT) citou hoje Luiz Fux, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) que votou contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista, durante um evento em Brasília.

O que aconteceu

"Nem o Fux seria capaz de ser igual a você", disse Lula ao ministro da Educação. A fala dirigida a Camilo Santana (PT) se referia aos esforços do ministro para a criação da Carteira Nacional Docente, que foi sancionada hoje pelo presidente. Segundo Lula, a proposta enfrentava resistências por parte de Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Declaração contém ironia. Em voto lido ontem no STF, Fux se posicionou a favor da absolvição de Bolsonaro e demais réus no julgamento da tentativa de golpe, exceto Mauro Cid e Walter Braga Netto. Hoje, formou-se maioria pela condenação de todos —apenas Fux divergiu.