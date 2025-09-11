O que é dosimetria? Qual o significado e como funciona definição das penas

O Código Penal Brasileiro estabelece que a dosimetria seja feita em três fases, iniciando pela fixação da pena-base. Nesta fase, são considerados fatores como a culpabilidade, antecedentes criminais, motivação do crime, circunstâncias e consequências.

Ação individual de cada réu é levada em conta. Depois, é feita a análise dos atenuantes, que podem diminuir a pena, e agravantes, que podem aumentá-la. Reincidência e uso de violência, por exemplo, são agravantes. Já a colaboração com a Justiça, como é o caso de Mauro Cid, que é delator, serve como atenuante.

Por fim, são verificadas as causas específicas de aumento ou diminuição da pena previstas na lei de cada crime. Um dos crimes pelos quais sete dos oito réus foram condenados é organização criminosa, que tem pena mais severa quando é armada.

Objetivo da dosimetria é assegurar individualização da pena, proporcionalidade e cumprimento de critérios técnico-jurídicos. Ou seja, a punição deve ser adequada à participação de cada condenado, proporcional à gravidade do crime cometido e fundamentada no Código Penal.

Depois de definidas, penas dos crimes são somadas. Dosimetria também define regime do cumprimento da pena. No processo, os ministros do STF ainda devem abordar formas de progressão.

Progressões de pena previstas em lei também diminuem prazo. Com elas, condenados também podem migrar do regime fechado para o semiaberto ou aberto. Portanto, o cumprimento de penas muito longas é raro.