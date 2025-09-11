O que muda com o voto de Fux para absolver Bolsonaro?

A manifestação de Fux —que durou mais de 12 horas— pode ter repercussões jurídicas e políticas. Isso mesmo que a maioria dos ministros da Primeira Turma não concorde com ele. Veja algumas:

Fôlego ao projeto da anistia

Voto do ministro dá munição para que a oposição consiga apoio no Congresso para emplacar um projeto para anistiar os envolvidos no 8 de Janeiro. A avaliação é de integrantes da equipe do presidente Lula (PT) ouvidos pelo UOL.

A estratégia dos bolsonaristas é usar os argumentos de Fux para difundir a narrativa de que o STF persegue Bolsonaro. Se depois dos votos de Moraes e Flávio Dino o clima era de pessimismo, agora parlamentares aliados do ex-presidente planejam "reverberar ao máximo o voto", como disse a deputada Bia Kicis (PL-DF), para ganhar apoio da opinião pública e aumentar a pressão sobre os presidentes da Câmara e do Senado para pautar o projeto.

Chance de revisão judicial

Voto de Fux também dá argumentos para recursos das defesas e até eventual anulação do processo. Antes de se debruçar sobre as acusações, o ministro disse não acreditar que o STF seja a instância correta para discutir o caso, já que Bolsonaro é ex-presidente, e defendeu que o processo fosse enviado à primeira instância. Especialistas ouvidos pela Folha afirmam que isso pode reacender, no futuro, o debate jurídico sobre a competência do Supremo.