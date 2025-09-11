SP: Câmara aprova reembolso médico de R$ 3.500 a famílias de procuradores

Projeto prevê que gastos com plano de saúde de procuradores do município e dependentes serão reembolsados. A Prefeitura de São Paulo apresentou um substitutivo com a inclusão de um artigo que prevê o reembolso de até R$ 3.500 mil para despesas em saúde, o que gerou críticas. Ainda de acordo com o PL, o montante total do reembolso será determinado em ato pelo procurador-geral do município.

Na fase de discussão, a vereadora Janaina Paschoal (PP) questionou que outros funcionários públicos não têm o mesmo benefício. "Por mais importante que os senhores procuradores sejam, os guardas municipais, os médicos, os enfermeiros e os professores que servem ao município e as demais outras carreiras não têm nada parecido com isso", disse.

A bancada do PSOL votou contrariamente ao PL (projeto de lei). A sigla também contestou o reembolso da saúde e a falta de abrangência da representação da Procuradoria para os demais servidores públicos. "Por que um procurador deve ter algum tipo de privilégio? Entendo que é uma responsabilidade alta, mas para isso tem um salário alto. Por que vai precisar ter ali um benefício de indenização das despesas em saúde sem nem ter limite fixado?", perguntou a vereadora Luana Alves (PSOL).

O vereador Fabio Riva (MDB), por sua vez, defendeu o projeto de lei. "Os procuradores não são irresponsáveis, eles são responsáveis e vão ter a capacidade e o discernimento [de gerir o fundo para reembolso e o limite de gastos] da melhor forma que pode acontecer, como eles já tem feito até agora", falou o parlamentar.

Reembolso com as despesas de saúde será custeado pelo FEPGMSP (Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município). "Esse é o fundo de honorários sucumbenciais dos procuradores. Tem uma gestão direta da Procuradoria-Geral do Município", explicou Riva. "A alteração é para que pudéssemos autorizar que o próprio o fundo fizesse a contratação desses planos de saúde também para os dependentes: menores, incapazes, pais e aos aposentados. Então, não existe nenhum recurso público, não tem nenhum dinheiro do tesouro direto nesse fundo", acrescentou.

São Paulo tem 397 procuradores na ativa —é a categoria com a maior remuneração do funcionalismo municipal: R$ 46 mil, em média, fora auxílios. Mais que o prefeito, que recebe R$ 38 mil. Procuradores também podem exercer advocacia privada.