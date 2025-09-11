SP: Câmara aprova reembolso médico de R$ 3.500 a famílias de procuradores

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, em segundo turno, reembolso médico de até R$ 3.500 para dependentes dos procuradores do município. O texto agora vai à sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).
O que aconteceu
Medida foi aprovada dentro de projeto de lei que garante representação de agentes públicos pela PGM (Procuradoria Geral do Município). Isso vale para funcionários públicos em cargo de chefia por atos praticados no exercício da função —hoje, apenas o prefeito, o vice-prefeito e os secretários recebem assessoria jurídica pública da PGM.
Foram 31 votos favoráveis, 15 contrários e uma abstenção. Representação ocorrerá em ações judiciais cíveis e em processos administrativos relativos a atos praticados durante a atividade regular do cargo. De acordo com o texto do projeto, aprovado em 1º turno em 3 de agosto, a medida deverá ser solicitada por meio de requerimento.
Projeto prevê que gastos com plano de saúde de procuradores do município e dependentes serão reembolsados. A Prefeitura de São Paulo apresentou um substitutivo com a inclusão de um artigo que prevê o reembolso de até R$ 3.500 mil para despesas em saúde, o que gerou críticas. Ainda de acordo com o PL, o montante total do reembolso será determinado em ato pelo procurador-geral do município.
Na fase de discussão, a vereadora Janaina Paschoal (PP) questionou que outros funcionários públicos não têm o mesmo benefício. "Por mais importante que os senhores procuradores sejam, os guardas municipais, os médicos, os enfermeiros e os professores que servem ao município e as demais outras carreiras não têm nada parecido com isso", disse.
A bancada do PSOL votou contrariamente ao PL (projeto de lei). A sigla também contestou o reembolso da saúde e a falta de abrangência da representação da Procuradoria para os demais servidores públicos. "Por que um procurador deve ter algum tipo de privilégio? Entendo que é uma responsabilidade alta, mas para isso tem um salário alto. Por que vai precisar ter ali um benefício de indenização das despesas em saúde sem nem ter limite fixado?", perguntou a vereadora Luana Alves (PSOL).
O vereador Fabio Riva (MDB), por sua vez, defendeu o projeto de lei. "Os procuradores não são irresponsáveis, eles são responsáveis e vão ter a capacidade e o discernimento [de gerir o fundo para reembolso e o limite de gastos] da melhor forma que pode acontecer, como eles já tem feito até agora", falou o parlamentar.
Reembolso com as despesas de saúde será custeado pelo FEPGMSP (Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município). "Esse é o fundo de honorários sucumbenciais dos procuradores. Tem uma gestão direta da Procuradoria-Geral do Município", explicou Riva. "A alteração é para que pudéssemos autorizar que o próprio o fundo fizesse a contratação desses planos de saúde também para os dependentes: menores, incapazes, pais e aos aposentados. Então, não existe nenhum recurso público, não tem nenhum dinheiro do tesouro direto nesse fundo", acrescentou.
São Paulo tem 397 procuradores na ativa —é a categoria com a maior remuneração do funcionalismo municipal: R$ 46 mil, em média, fora auxílios. Mais que o prefeito, que recebe R$ 38 mil. Procuradores também podem exercer advocacia privada.
Reportagem do UOL mostrou que o órgão criou um auxílio de R$ 22 mil para cada procurador comprar eletrônicos, como computadores, smartphones e tablets. O valor é disponibilizado a cada três anos. Os produtos não são incorporados ao patrimônio público, ou seja, passam a pertencer aos procuradores de forma privada.
Como vai funcionar a representação dos agentes públicos
Para requerer a representação da PGM deverão ser observadas algumas condições: o agente público ser titular de cargo político, dirigente de autarquias ou servidor público vinculado à administração e às entidades autárquicas do município. Também estão entre os critérios ter praticado o ato com estrita observância de orientação formal prévia emitida pela PGM, e existir convergência de interesses entre a administração municipal e o agente público a ser representado.
Benefício se aplica a cargos de chefia e apenas em situações específicas. Por exemplo: um gestor municipal —administrador de autarquia ou secretário— responsável por um processo licitatório, é processado por uma empresa que eventualmente perdeu o certame. Nesse caso, caberá à Procuradoria Geral do Município defendê-lo.
Será criada na estrutura organizacional da PGM um órgão que terá a função de executar a representação. Segundo o PL, o nome será NDAAP (Núcleo de Defesa de Atos Praticados por Agentes Públicos).
O que diz a Prefeitura de São Paulo
Gestão municipal afirmou que os procuradores não têm convênio médico custeado pela prefeitura. Em nota, a administração detalhou ainda que não qualquer ônus para os cofres públicos.
A PGM também esclareceu que o valor máximo de reembolso permanece o mesmo desde a criação do programa. "Dessa forma, não haverá aumento das despesas já previstas no fundo de honorários. Na lei aprovada ficou expresso que a somatória dos gastos do procurador e dos seus dependentes legais deve observar o limite único fixado em ato do procurador geral, que atualmente é de R$ 3,5 mil".
O custeio integral das despesas com o programa de reembolso de saúde dos procuradores e seus dependentes legais é feito exclusivamente com valores do Fundo de Honorários dos Procuradores, cujos recursos são provenientes de ações vitoriosas da Procuradoria e devidos aos advogados públicos por determinação legal, assim como acontece com qualquer outro advogado público ou privado.
Prefeitura de São Paulo
