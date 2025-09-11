Qual o ponto mais importante do voto do Fux? Especialistas opinam

Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC-SP

O voto tem contradições e diria que déficits técnicos na área do Direito. Primeiro, porque se contradiz com julgados do ministro e toda uma linhagem de pensamento jurídico. O ministro sempre defendeu no Supremo, que eu acho bom mudar, a vida sempre é boa quando a gente muda de posições, mas precisaria ser explícito isso. E ser aplicado não só a esse caso agora, mas ser aplicado a todos os outros casos futuros em que o ministro fosse julgar que tivesse semelhanças.

O princípio da isonomia, o princípio da igualdade obriga o juiz a julgar de forma igual os cidadãos que estejam em situações iguais, semelhantes. Então, não dá para ser garantista nesse voto e ser punitivista em todos os outros. Isso é uma contradição imensa.

Outra contradição que há é que o ministro considerou o Supremo competente para julgar os 'bagrinhos', digamos assim, os executores, mas acha que o Supremo não tem competência para julgar os mandantes (da tentativa de golpe). É algo muito estranho. (...) Eu diria que é uma tentativa desesperada de defender os réus.

