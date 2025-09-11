Por unanimidade, Primeira Turma do STF mantém delação de Cid

O réu colaborou com as delações sempre acompanhado de advogado e as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ser já sua detenção, isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E na verdade, esse colaborador acabou se autoincriminando, porque o colaborador confessa. Se não me falho a memória, Vossa Excelência, ontem, julgou procedente. E nesse sentido me parece desproporcional a anulação desta delação.

Luiz Fux, ministro do STF

O colaborador reafirmou desde as primeiras defesas até a sustentação que o colaborador agiu livremente, espontaneamente, porque queria. Então, não há nada que possa afirmar isso.

Cármen Lúcia, ministra do STF

Não vi, após um exame detalhado, nenhum vício na colaboração premiada de Mauro Cid Barbosa. Podemos ter diversos questionamentos em relação à delação, se ela deve existir no ordenamento jurídico ou não. Mas o fato é que ela existe e foi aprimorada pela lei 12.850, justamente para buscar garantir aos investigados e delatados que possam ter as condições necessárias e resguardados os direitos de cada um dos atores para que a colaboração seja utilizada de forma responsável e não para buscar alvos. Fiz análise atenta de todos os depoimentos e me parece que havia por parte do colaborador a intenção de cumprir aquilo que foi acordado com a Polícia Federal. Não vejo aqui nenhum tipo de vício.

Cristiano Zanin, ministro do STF

Participaram desta cobertura

Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz e Eduarda Esteves, do UOL, em São Paulo

Mateus Coutinho, Lucas Borges Teixeira e Leticia Casado, do UOL , em Brasília