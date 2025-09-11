Assine UOL
Política

'Ninguém está acima da lei', diz PT após condenação de Bolsonaro no STF

Lucas Borges Teixeira
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Edinnho Silva, presidente do PT
Edinnho Silva, presidente do PT Imagem: Ricardo Stuckert

O presidente do PT, Edinho Silva, comemorou hoje a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

"Quem atenta contra o Estado democrático de Direito deve responder por seus atos. Ninguém está acima da lei", afirmou Edinho. "Com o resultado do julgamento —alcançado dentro do devido processo legal— a Justiça reafirma a soberania popular expressa nas urnas em 2022, com a eleição do presidente Lula, e o respeito à Constituição."

Segundo o petista, o julgamento vai "passar a limpo um dos capítulos mais lamentáveis da nossa história recente". "Esses ex-integrantes do governo se reuniram, fizeram documentos e discutiram em reuniões atentar contra as instituições brasileiras, além de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice [Geraldo] Alckmin e do Ministro Alexandre de Moraes", disse, por meio de nota enviada à imprensa.

A Primeira Turma do STF já definiu a votação hoje para condenar o ex-presidente e mais sete réus. O cumprimento da pena após a confirmação da condenação de Bolsonaro só pode ocorrer, entretanto, depois do trânsito em julgado.

Edinho ainda mandou mensagem contra a anistia, debatida no Congresso. "Anistiar crimes contra a democracia e de quem planejou assassinatos seria um grave retrocesso. Nosso compromisso é com a democracia, a Justiça e o futuro do Brasil", afirmou.

A oposição já quer pautar e votar a anistia na semana que vem. Bolsonaristas têm afirmado que têm o bastante para aprovar a proposta e pressionado membros do centrão. Como o UOL mostrou, parlamentares avaliam que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro, deu fôlego para a agenda.

Ministros do governo Lula (PT) também comemoraram. O presidente, que disse que não assistiria ao julgamento, não tem tratado do caso nesta semana e tem evitado grandes eventos públicos nesta semana, mas rebateu o ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro, em entrevista nesta manhã.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou a decisão de "histórica e sem precedentes". "Hoje, por meio do STF, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis. E são imperdoáveis", publicou a ex-presidente petista nas redes sociais.

Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, disse que a condenação "é o amadurecimento da nossa República". "Pela primeira vez na nossa história punimos quem tentou dar um golpe de Estado", publicou.

Continua após a publicidade
Siga UOL Notícias no

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.