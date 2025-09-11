'Ninguém está acima da lei', diz PT após condenação de Bolsonaro no STF

A Primeira Turma do STF já definiu a votação hoje para condenar o ex-presidente e mais sete réus. O cumprimento da pena após a confirmação da condenação de Bolsonaro só pode ocorrer, entretanto, depois do trânsito em julgado.

Edinho ainda mandou mensagem contra a anistia, debatida no Congresso. "Anistiar crimes contra a democracia e de quem planejou assassinatos seria um grave retrocesso. Nosso compromisso é com a democracia, a Justiça e o futuro do Brasil", afirmou.

A oposição já quer pautar e votar a anistia na semana que vem. Bolsonaristas têm afirmado que têm o bastante para aprovar a proposta e pressionado membros do centrão. Como o UOL mostrou, parlamentares avaliam que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro, deu fôlego para a agenda.

Ministros do governo Lula (PT) também comemoraram. O presidente, que disse que não assistiria ao julgamento, não tem tratado do caso nesta semana e tem evitado grandes eventos públicos nesta semana, mas rebateu o ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro, em entrevista nesta manhã.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou a decisão de "histórica e sem precedentes". "Hoje, por meio do STF, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis. E são imperdoáveis", publicou a ex-presidente petista nas redes sociais.

Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, disse que a condenação "é o amadurecimento da nossa República". "Pela primeira vez na nossa história punimos quem tentou dar um golpe de Estado", publicou.