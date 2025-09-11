Preso desde dezembro, Braga Netto deve ter 9 meses descontados de pena

Obstrução à Justiça levou à prisão preventiva. Segundo a investigação, ele tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e foi apontado como o responsável por um esquema para pressionar o alto comando das Forças Armadas a aderir ao golpe.

Defesa nega crimes. Seus advogados sempre negaram que Braga Netto tenha tentado atrapalhar as investigações. Eles entraram com vários pedidos para a soltura do general, mas o benefício não foi concedido pelo STF. Eles também negam que ele tenha se envolvido no plano de golpe e criticaram que a sentença tenha sido determinada por uma delação feita por um "irresponsável" e que mentiu reiteradas vezes.

Legislação prevê abatimento de pena. O artigo 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para contabilizar o período de pena privativa de liberdade.

Braga Netto está preso no Rio. General de quatro estrelas, ele está detido na 1ª Divisão do Exército, que é subordinada ao Comando Militar do Leste, na Vila Militar, zona oeste da cidade.

O papel do general na trama golpista

A acusação coloca Braga Netto como um dos principais articuladores do plano golpista. Ele foi acusado pela PGR de ter coordenado ou participado das ações mais violentas da trama, como o plano para matar autoridades e os ataques para pressionar os comandantes das Forças Armadas.