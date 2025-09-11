Quais crimes Bolsonaro cometeu? Veja pena definida para cada delito no STF

A maioria da Primeira Turma acatou proposta do relator da ação, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux decidiu se abster, já que votou pela absolvição do ex-presidente. O regimento do STF permite, entretanto, que ministros que votam pela absolvição apresentem proposta de pena nesta etapa, mas ele não quis, justificando com "coerência".

Moraes votou para que 24 anos e nove meses da pena de Bolsonaro sejam de reclusão. Os outros dois anos e seis meses de detenção, além dos 124 dias-multa de dois salários mínimos.

Moraes sugeriu o pagamento de um salário mínimo, mas reajustou o valor a pedido de Dino. O ministro Flávio Dino sugeriu o aumento por Bolsonaro ter demonstrado "alta capacidade econômica". O relator da ação aceitou a proposta e citou que o ex-presidente disse, em depoimento, que recebeu mais de R$ 40 milhões em Pix de apoiadores.

Moraes citou idade para atenuar parte da pena de Bolsonaro. O ministro relator afirmou que não aplicará ao ex-presidente a pena máxima nos crimes em que ele foi condenado. Bolsonaro tem 70 anos.

Todos os integrantes do chamado "núcleo crucial" foram condenados por tentativa de golpe e outros crimes. A exceção é o caso do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi condenado pela Primeira Turma por três dos cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República.

Participaram desta cobertura

Ana Paula Bimbati, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo

Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília