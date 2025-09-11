Quando será o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem

A ministra Cármen Lúcia, da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), será a quarta magistrada a votar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A sessão começa hoje, às 14h.

Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?

Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).