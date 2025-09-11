'Sempre votei do mesmo jeito': as alfinetadas de Cármen a Fux

Um dia após passar 11 horas e 34 minutos em silêncio acompanhando o voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista, a ministra Cármen Lúcia abriu seu voto hoje com algumas alfinetadas às posições defendidas pela colega. Veja:

Competência do STF

Ao discorrer sobre a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar réus que hoje não têm foro privilegiado —tese apresentada por Fux—, Cármen resgatou casos anteriores, inclusive o do mensalão, para afirmar que o plenário da Corte já decidiu sobre o tema: