'Senso de justiça' prevaleceu, posta Michelle após Fux absolver Bolsonaro

Michelle fez várias publicações nas redes sociais ao longo do voto de Fux, que durou mais de 12 horas. Ela compartilhou trechos da argumentação do ministro, como o momento em que ele se manifesta pela anulação do processo por entender que o STF (Supremo Tribunal Federal) não tem competência para julgá-lo, e quando ele declara que houve cerceamento da defesa pelo volume de provas da ação penal e a falta de tempo para analisá-las.

Michelle se manifesta nas redes sociais após Luiz Fux votar para absolver Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram

"Língua mentirosa". A ex-primeira-dama também publicou versículos bíblicos durante o voto. Ela compartilhou um trecho do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19., que faz referência a mentiras e injustiças. "Olhos altivos: orgulho e soberba. Língua mentirosa: falar falsamente ou enganar com as palavras. Mãos que derramam sangue inocente: matar pessoas inocentes. Coração que maquina pensamentos viciosos: ter planos malignos ou perversos", diz o trecho.

Como foi o voto de Fux sobre Bolsonaro

Ministro votou pela absolvição de Bolsonaro em todos os cinco crimes apontados na ação no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a trama golpista. Ele também se manifestou pela absolvição de outros cinco réus.

Com isso, o placar na Primeira Turma está 2 a 1 pela condenação do ex-presidente. O julgamento será retomado hoje, às 14h, com o voto da ministra Cármen Lúcia. A expectativa é que ela tenha uma posição mais alinhada com o relator do caso, Alexandre de Moraes, e vote pela condenação de Bolsonaro, formando maioria na Primeira Turma para sentenciar o ex-presidente.