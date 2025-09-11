Dosimetria da pena no STF ao vivo agora: assista ao julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados na trama golpista para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022. Os ministros analisam hoje o tempo das penas, na fase conhecida como dosimetria. A audiência é transmitida ao vivo pelo UOL (assista ao vídeo acima).

Como assistir ao 6º dia de julgamento de Bolsonaro?

O julgamento é transmitido na íntegra pelo UOL. A sessão pode ser acompanhada ao vivo, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL. A transmissão conta com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

A Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete aliados em trama golpista. Cristiano Zanin foi o último a concordar com maioria. Ele votou para seguir integralmente o voto de Moraes.