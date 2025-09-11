Dosimetria da pena no STF ao vivo agora: assista ao julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados na trama golpista para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022. Os ministros analisam hoje o tempo das penas, na fase conhecida como dosimetria. A audiência é transmitida ao vivo pelo UOL (assista ao vídeo acima).
O julgamento é transmitido na íntegra pelo UOL. A sessão pode ser acompanhada ao vivo, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL. A transmissão conta com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.
A Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete aliados em trama golpista. Cristiano Zanin foi o último a concordar com maioria. Ele votou para seguir integralmente o voto de Moraes.
Cármen Lúcia e Cristiano Zanin se uniram a Alexandre Moraes e Flávio Dino. Luiz Fux votou para absolver o ex-presidente de todos os crimes.
Quem são os réus na ação penal?
São réus do núcleo crucial da trama golpista:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
Quais foram os crimes julgados?
Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:
- Organização criminosa armada,
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
- Golpe de Estado,
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
- Deterioração de patrimônio tombado.
A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.
A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
