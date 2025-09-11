STF nega perdão e condena Mauro Cid a 2 anos de prisão em regime aberto

Inicialmente, Luiz Fux havia enquadrado o militar apenas pelo crime de abolição ao Estado democrático de Direito. A maioria dos ministros condenou Cid por outros crimes. Ao decidirem sobre a dosimetria da pena, Fux acompanhou Alexandre de Moraes.

Flávio Dino também havia fixado uma pena mais alta, mas decidiu por seguir Moraes. "Eu considero que as razões de política criminal que o ministro relator [Moraes] mencionou, são muito relevantes, ou seja, houve um acordo do Estado com esse senhor [Mauro Cid] e apesar da reprovabilidade alta das condutas que ele adotou, creio que, do ponto de vista ético, o Estado deve honrar", declarou.

Ministros decidiram, então, pelos 2 anos em regime aberto por unanimidade, 5 votos a 0. "[Eu] havia chegado a um patamar diverso", disse Fux. "Evidentemente que se o relator e o colegiado, agora acompanhado pelo ministro [Flávio] Dino, propõem uma pena menor, pró-réu e nós sempre entendemos que no ato da condenação todas as tendências devem ser pró-réu, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator."

Moraes disse que Cid "forneceu informações importantes". Declarou que houve momentos em que dados foram obtidos "a fórceps". Segundo o ministro, a Polícia Federal "descobria e chamava para um novo depoimento, para uma complementação".

Não houve mentiras, não houve nos depoimentos contradições, o que houve foram omissões.

Alexandre de Moraes

Ministro afirmou que também não houve "quebra da voluntariedade". Declarou que a colaboração de Cid foi "efetiva" e "importante".