Tarcísio diz que Bolsonaro é vítima de 'sentença injusta' e critica penas

Segundo o governador, o resultado do julgamento "já era conhecido". Cotado como possível candidato ao Planalto em 2026, Tarcísio virou fiador da proposta de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. Na semana passada, ele visitou gabinetes em Brasília para defender a pauta.

Nas redes sociais, Tarcísio disse que a história vai se encarregar de "desmontar as narrativas, e a justiça ainda prevalecerá". "Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas", afirmou.

Bolsonaro foi condenado por cinco crimes. São eles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, dano qualificado por violência ou grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Tarcísio subiu o tom no último ato bolsonarista e atacou o ministro Alexandre de Moraes. O discurso na avenida Paulista no 7 de Setembro foi o mais contundente do governador em protestos da direita. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".

O ministro Gilmar Mendes chegou a rebater as críticas de Tarcísio após o ato. Nas redes sociais, o decano do Supremo afirmou que é "oportuno reiterar", no Dia da Independência, que a "verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento". "Não há, no Brasil, 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos", disse, sem citar o governador.