Tarcísio diz que Bolsonaro é vítima de 'sentença injusta' e critica penas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa de Jair Bolsonaro (PL) e dos integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista após o STF condená-los por tentativa de golpe.
O que aconteceu
Tarcísio disse que Bolsonaro e os demais são vítimas de uma "sentença injusta". O governador afirmou que as penas impostas pelo Supremo são "desproporcionais". O STF condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão, além de 124 dias-multa de dois salários mínimos.
Citado como "líder da organização criminosa", o ex-presidente recebeu a pena mais alta entre os condenados. O ministro Alexandre de Moraes, entretanto, citou a idade de Bolsonaro para atenuar parte da pena. O relator da ação penal disse que não aplicaria a pena máxima nos crimes em que ele foi condenado —Bolsonaro tem 70 anos.
Segundo o governador, o resultado do julgamento "já era conhecido". Cotado como possível candidato ao Planalto em 2026, Tarcísio virou fiador da proposta de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. Na semana passada, ele visitou gabinetes em Brasília para defender a pauta.
Nas redes sociais, Tarcísio disse que a história vai se encarregar de "desmontar as narrativas, e a justiça ainda prevalecerá". "Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas", afirmou.
Bolsonaro foi condenado por cinco crimes. São eles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, dano qualificado por violência ou grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
Tarcísio subiu o tom no último ato bolsonarista e atacou o ministro Alexandre de Moraes. O discurso na avenida Paulista no 7 de Setembro foi o mais contundente do governador em protestos da direita. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".
O ministro Gilmar Mendes chegou a rebater as críticas de Tarcísio após o ato. Nas redes sociais, o decano do Supremo afirmou que é "oportuno reiterar", no Dia da Independência, que a "verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento". "Não há, no Brasil, 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos", disse, sem citar o governador.
Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas?-- Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 12, 2025
Placar foi de 4 a 1
Cármen Lúcia e Cristiano Zanin se uniram a Moraes e Flávio Dino. A ministra proferiu o terceiro voto favorável à condenação do ex-presidente e de Mauro Cid, Almir Garnier, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto.
Para a ministra, a PGR apresentou "prova cabal" da tentativa de golpe. Segundo ela, o grupo "desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático" de ataque às instituições democráticas. "A tentativa de desmoralizar o processo eleitoral é isso. Uma tentativa que vem marcada, de combalir mais e mais o Poder Judiciário, com uma série de comportamentos delituosos, que foram se encadeando."
Zanin seguiu integralmente o voto de Moraes e criticou o projeto de anistia. Para ele, a responsabilização adequada dos agentes que atuaram pela ruptura institucional é "elemento fundamental para a pacificação nacional e a consolidação do Estado democrático de Direito". Tarcísio tem sido o principal defensor da anistia como forma de acalmar os ânimos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.