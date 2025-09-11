Trama golpista: Cármen Lúcia sofre misoginia nas redes, mas lidera menções

Conservadores questionam "retórica feminista" de Cármen. Nas redes sociais, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) compararam o voto da ministra ao de Fux, apontado por eles como mais técnico. O assassinato do influenciador norte-americano Charlie Kirk é outro assunto que domina as conversas entre os membros da direita.

"Carmen Lúcia fala por todas as mulheres?", questionou neto de ditador no X (antigo Twitter). Na publicação, Paulo Figueiredo, neto do general João Figueiredo, último presidente da ditadura, chamou a ministra de "retardada mental" —entre outras falas de teor preconceituoso ligadas a Moraes e Dino.

Progressistas comemoram condenação de Bolsonaro por uma mulher. Entre os membros desse campo político, tiveram grande impacto frases como "o "8 de janeiro de 2023 não foi acontecimento banal" e "não há imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo", ditas pela ministra durante a leitura de seu voto.

Brincadeira com Dino também foi bem recebida pela esquerda. Após ser interrompida por ele durante a leitura de seu voto, Cármen disse que "nós, mulheres, ficamos dois mil anos caladas, nós queremos ter o direito de falar".

Bolsonaro condenado

Ex-presidente foi condenado a pena de 27 anos e 3 meses por trama golpista. Os ministros seguiram proposta apresentada por Moraes, relator da ação.