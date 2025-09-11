STF determina que Ramagem perca cargo de deputado; Câmara precisa validar

O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que Alexandre Ramagem (PL) perca o mandato de deputado federal pelo Rio após condenação a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão no julgamento da trama golpista.
O que aconteceu
Tempo de pena inviabilizaria exercício do mandato, explicou ministro. Segundo Alexandre de Moraes, o número de faltas que Ramagem teria durante a prisão ultrapassa o máximo permitido pela Constituição (120 dias).
Validação da perda de mandato depende da Mesa da Câmara dos Deputados. Normalmente, o STF envia a decisão ao órgão, que determina a aplicação da medida.
Partido aposta na Câmara para salvar Ramagem. O PL espera que o caso seja avaliado pelos demais deputados, que salvariam o mandato de parlamentar e o livrariam da prisão.
Deputado foi condenado a 16 anos de reclusão. Relator do caso, Moraes era a favor de pena de 17 anos — mas tempo foi reduzido por outros membros da Primeira Turma.
Perda de cargo de delegado
Ministros determinaram que Ramagem deixe cargo na Polícia Federal. O atual deputado era delegado na instituição. A decisão foi da maioria dos membros da Primeira Turma.
Moraes propõe ainda inelegibilidade dos réus até oito anos depois do prazo de cumprimento da pena. O prazo é o previsto na Lei da Ficha Limpa. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) será oficiado para providências.
Além de Moraes, outros ministros votaram pela adoção das medidas. Foram eles: Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. No passado, outros parlamentares condenados também foram alvo de punições do mesmo tipo.
