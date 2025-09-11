STF determina que Ramagem perca cargo de deputado; Câmara precisa validar

Partido aposta na Câmara para salvar Ramagem. O PL espera que o caso seja avaliado pelos demais deputados, que salvariam o mandato de parlamentar e o livrariam da prisão.

Deputado foi condenado a 16 anos de reclusão. Relator do caso, Moraes era a favor de pena de 17 anos — mas tempo foi reduzido por outros membros da Primeira Turma.

Perda de cargo de delegado

Ministros determinaram que Ramagem deixe cargo na Polícia Federal. O atual deputado era delegado na instituição. A decisão foi da maioria dos membros da Primeira Turma.

Moraes propõe ainda inelegibilidade dos réus até oito anos depois do prazo de cumprimento da pena. O prazo é o previsto na Lei da Ficha Limpa. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) será oficiado para providências.

Além de Moraes, outros ministros votaram pela adoção das medidas. Foram eles: Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. No passado, outros parlamentares condenados também foram alvo de punições do mesmo tipo.