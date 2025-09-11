Transmissão TV Justiça: onde assistir julgamento de Bolsonaro hoje no STF

A partir das 14h desta quinta-feira (11), o STF volta a julgar Jair Bolsonaro (PL) por sua suposta participação em uma trama golpista. A audiência será transmitida pela TV Justiça e exibida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

5º dia de julgamento de Bolsonaro: onde assistir

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

Julgamento segue até amanhã (12). Alexandre de Moraes pediu uma data extra, que foi agendada para hoje (11) por Cristiano Zanin. Além disso, devem ocorrer mais duas audiências amanhã, que já estavam marcadas.