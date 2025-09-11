Veja a quantos anos de prisão Bolsonaro foi condenado no total pelo STF

Organização criminosa armada: 7 anos e 7 meses Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos e 6 meses Golpe de Estado: 8 anos e 2 meses Dano qualificado pela violência e grave ameaça: 2 anos e seis meses de detenção e 62 dias multa Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses de detenção e 62 dias multa

Do total, Moraes defendeu que 24 anos e 9 meses sejam cumpridos em regime de reclusão. Os demais 2 anos e seis meses em regime de detenção, além de 124 dias-multa fixados em dois salários mínimos.

A princípio, Moraes havia sugerido multa de um salário mínimo. O ministro Flávio Dino propôs elevar o valor, alegando que Bolsonaro demonstrou "alta capacidade financeira". O relator acatou a sugestão e lembrou que o ex-presidente declarou, em depoimento, ter recebido mais de R$ 40 milhões em doações via Pix de apoiadores.

Moraes também considerou a idade de Bolsonaro para reduzir parte da pena. Segundo ele, não seria aplicada a pena máxima em todos os crimes. Bolsonaro tem 70 anos.

O relator afirmou que Bolsonaro "colaborou para incitar a população" contra o sistema eleitoral. "Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o posto mais elevado da República se conduza com maior rigor. Infelizmente, não foi o que ocorreu, então a culpabilidade é desfavorável", declarou.

Ainda conforme Moraes, durante o governo Bolsonaro houve "a instalação de uma organização criminosa". Para ele, "a maior consequência seria o retorno a uma ditadura" no país.