Votação do julgamento de Bolsonaro: assista ao vivo sessão de hoje

Julgamento deve seguir até amanhã (12). Alexandre de Moraes pediu uma data extra, que foi agendada para hoje (11) por Cristiano Zanin. Além disso, devem ocorrer mais duas audiências amanhã, que já estavam marcadas.

Próximas sessões do julgamento:

11/9 (quinta), às 14h

12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

Apesar da data extra, duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).

Nesta semana começou a fase de votação do julgamento. Alexandre de Moraes e Flávio Dino proferiram seus votos na terça-feira. Já Luiz Fux deu seu parecer ontem.