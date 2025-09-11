Cármen Lúcia vê 'prova cabal' de tentativa de golpe; leia voto na íntegra

Durante o voto, Cármen Lúcia relembrou da ex-ministra do STF Rosa Weber. "As instalações físicas de um tribunal podem até ser destruídas", mas se mantém "incólume a instituição Poder Judiciário", alertou Weber em fevereiro de 2023.



Na leitura de seu voto, a ministra lembrou que o Brasil tem uma história repleta de rupturas institucionais. Afirmou que o processo é um encontro do país com seu passado, presente e futuro.

Ela também lançou indiretas ao ministro Luiz Fux. Ontem, ele falou por quase 12 horas ao justificar seu voto pela absolvição do ex-presidente.

Carmém Lúcia também definiu Bolsonaro como líder da organização criminosa. Entre os crimes estão o de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado democrático de Direito.

A ministra afirmou que a PGR demonstrou que os réus agiram coletivamente pela ruptura institucional. "Tudo isso mostra cabalmente ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, ações de toda natureza praticadas, portanto cumprindo-se rigorosamente todas as exigências legais", afirmou.

Ela também lembrou dos ataques às urnas eletrônicas. "A urna hoje é efetivamente algo do povo brasileiro. Qualquer manifestação que se tenha, até manifestações populares, nós temos a referência à urna, que é pública, é do povo, algo que foi sendo implantado para que a gente ultrapassasse problemas que nós já tivemos do sistema eleitoral brasileiro no início do século passado", disse.