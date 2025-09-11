Cármen rebate Fux, vê 'prova cabal' e vota para condenar Bolsonaro

Cármen foi a quarta da Primeira Turma a votar no julgamento. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus. Já Luiz Fux votou apenas pela condenação de Mauro Cid e do general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Agora, resta o voto do presidente da turma, Cristiano Zanim.

A ministra também citou a lei usada pela PGR na acusação da ação golpista. Segundo ela, não é possível discutir a legitimidade da legislação, já que ela foi assinada por quatro dos oito réus do chamado "núcleo crucial".

Lei para punir golpe de Estado foi assinada por Jair Bolsonaro e os ex-ministros Anderson Torres, Braga Netto e Augusto Heleno. "Não apenas é legítima, foi feita pelo Congresso e promulgada na forma da Constituição, como ainda não se podia dizer que não se desconhecia que tentaram abolir o Estado ou atentar contra os Poderes, porque quatro dos oito são exatamente os autores desta lei", afirmou a ministra.

Cármen afirmou que ação penal "pulsa o Brasil que me dói". Segundo a ministra, o processo da trama golpista é "quase um encontro do Brasil com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro".

A ministra citou a violência dos atos antidemocráticos. "O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de um ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal."