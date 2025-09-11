Assine UOL
Política

Voto de Cristiano Zanin ao vivo: assista julgamento de Bolsonaro no STF

Do UOL, em São Paulo

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, é o quinto e último magistrado a votar no julgamento de Bolsonaro (PL). A sessão é transmitida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Onde assistir ao voto Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro?

O julgamento é exibido no UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão. e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

Julgamento deve seguir até amanhã (12). A expectativa é que os ministros discutam o tempo de pena dos réus condenados no último dia.

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

  1. Organização criminosa armada,
  2. Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito,
  3. Golpe de Estado,
  4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
  5. Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

