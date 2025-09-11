Voto de Cristiano Zanin ao vivo: assista julgamento de Bolsonaro no STF

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, é o quinto e último magistrado a votar no julgamento de Bolsonaro (PL). A sessão é transmitida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).
Onde assistir ao voto Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro?
O julgamento é exibido no UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão. e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.
Julgamento deve seguir até amanhã (12). A expectativa é que os ministros discutam o tempo de pena dos réus condenados no último dia.
Quem são os réus na ação penal?
São réus do núcleo crucial da trama golpista:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
Quais são os crimes julgados?
Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:
- Organização criminosa armada,
- Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito,
- Golpe de Estado,
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
- Deterioração de patrimônio tombado.
A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.
A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.
