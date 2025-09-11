Voto de Fux para absolver Bolsonaro tem 429 páginas; veja na íntegra

Ataques a Poderes não configuram crime. Segundo o ministro, discursos com ataques a outros Poderes não servem para configurar o crime de abolição do Estado democrático de Direito. O mesmo serve para acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que, segundo Fux, significaram manifestação política com propósitos sociais.

Votou para inocentar Bolsonaro e a maioria dos demais réus. O ex-presidente está sendo julgado por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Já há dois votos pela condenação, os de Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Votou para condenar Braga Netto e Mauro Cid. No entanto, ele não concordou com a condenação pelos cinco crimes, só por abolição violenta do Estado democrático de Direito.