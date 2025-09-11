Zanin indica que condenará Bolsonaro por crime contra Estado de Direito

O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, se manifestou pela primeira fez sobre as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta tarde e indicou concordar com a condenação dele por crimes contra o Estado de Direito.

O que aconteceu

Zanin se manifestou após Alexandre de Moraes exibir vídeo de discurso de Bolsonaro no 7 de setembro de 2021. Episódio faz parte da denúncia da PGR e, no discurso, Bolsonaro atacou diretamente Moraes, chegando a chamar ele de "canalha" e pedir sua saída do tribunal sob aplausos de seus apoiadores que estavam na Avenida Paulista, em São Paulo.

Ministro aproveitou exibições para comentar. Como presidente da Turma ele é o responsável por conduzir todas as sessões e tem se mantido em silêncio ao longo do julgamento. Diante do material exposto por Moraes hoje, ele decidiu se manifestar. "Me parece que essa figuração é uma coação institucional, que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito", afirmou.