Anistia é mal-assombrada, diz Orlando Silva: 'É inaceitável negociar'

O fato relevante foi o anúncio de três lideranças, do União Brasil, do Republicanos e do Progressistas, ao Colégio de Líderes sobre o interesse em pautar o assunto. Eles afirmaram que orientarão a favor da aprovação de uma proposta de anistia. Sabe-se lá Deus qual é essa proposta? Ela é mal-assombrada, que ninguém nunca viu o texto. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

O deputado reforça que a sociedade precisa ficar alerta para os riscos da anistia ser votada e seus efeitos sobre as instituições.

Eu não menosprezo o risco de essa proposta ser pautada. É importante que a sociedade brasileira esteja alerta, atenta. Quem quer votar anistia quer aumentar a crise no Brasil e aumentar o estresse. Se por acaso o Congresso Nacional aprová-la, além de mostrar cumplicidade com criminosos do 8 de janeiro, seria uma provocação ao Supremo Tribunal Federal.

Ao Supremo, não caberá outra alternativa que não seja declarar inconstitucional uma proposta desse tipo. Quem está defendendo isso quer aumentar a instabilidade. Já temos pouca crise. A turma está querendo aumentar a instabilidade política no país e dar razão às narrativas e ao discurso anti-Supremo. É isso o que essa gente quer. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

'Isenção do IR é inegociável', diz Orlando Silva, que rejeita troca por anistia

Orlando Silva defende a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil como prioridade nacional e rejeita qualquer acordo que envolva esta ou outra proposta de interesse nacional e condicione o benefício fiscal à anistia dos condenados do 8 de janeiro.