Anistiar autor de crime contra a democracia é inconstitucional, diz jurista

Se você anistia alguém que acabou de cometer um crime, contra a democracia, você está retirando do Estado Democrático mecanismos que eles tendem a se defender. Ou seja, você está reduzindo o alcance da democracia. Então há uma inconstitucionalidade aí no mérito, porque ofende cláusula pétrea da Constituição. Pedro Serrano

O jurista ainda critica a tentativa de parlamentares de substituir o Judiciário em seu papel constitucional, alertando para os riscos do ativismo legislativo.

A atitude é querer substituir o Judiciário no seu papel de aplicar a ordem jurídica penal. É querer substituir o judiciário no juízo de justiça que o Judiciário tem e esse não é o papel do poder legislativo. Há aí um evidente ativismo legislativo que invade competência do Supremo e é o Supremo quem é o guardião da Constituição. Pedro Serrano

