Cid pede retirada de tornozeleira e deve ser 1º condenado pelo golpe livre

Para a defesa, o tempo que Cid cumpriu as restrições já seria suficiente para extinguir sua pena. A defesa também pediu a devolução de seus bens apreendidos, incluindo o passaporte, e a extinção da punibilidade dele ao STF. Este pedido, porém, só deverá ser avaliado ao final, depois de o Supremo publicar o acórdão e abrir os prazos para as defesas apresentarem embargos.

A defesa ainda dispensou o pedido de segurança da PF para ele e a família dele. No pedido encaminhado ao STF, a defesa afirma que a medida ainda não é necessária no momento, mas que avisará a corte se voltar a necessitar disso.

Considerando a pena imposta de dois anos e que Mauro Cid está com restrição de liberdade havidos mais de dois anos e quatro meses, entre prisão preventiva e as cautelares diversas da prisão --desde maio de 2023--, extinto está, fora de toda dúvida, o cumprimento da pena fruto da condenação que lhe foi imposta por essa Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Penal 2668/DF.

Pedido da defesa de Mauro Cid apresentado nesta tarde ao STF

Acórdão da condenação ainda não foi publicado. Ainda assim, a defesa do colaborador entende que ele já cumpriu as condições para retirar a tornozeleira.

Como fechou acordo de colaboração, Cid tem direito a benefícios. Ele foi o único a colaborar formalmente com as investigações, tendo relatado episódios que levaram à prisão preventiva do ex-ministro e general da reserva Braga Netto no ano passado e também que contribuíram para a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) que levou à condenação de Bolsonaro e sete aliados.

Ele já estava em casa, cumprindo regime domiciliar. Ele foi solto em 2023, após fechar acordo de colaboração premiada, mas ficou sujeito a cautelares e condições negociadas com a PF, como o uso de tornozeleira e o recolhimento domiciliar noturno. Agora pediu a revogação de todas as medidas.