Condenação de Bolsonaro não mobiliza militância e deixa lacuna na direita

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos de cadeia sem discursos de apoio no Congresso. As ruas também estavam vazias.

O que aconteceu

O deputado Rogério Correia (PT-MG) tocou a música do plantão da Globo. Ele estava na CPMI do INSS e aproveitou o momento com os demais parlamentares de esquerda.

Os bolsonaristas permaneceram calados. Como se anestesiados estivessem, não reagiram ou protestaram. O coro de "mito, mito" que tantas vezes embalou o bate-boca da polarização não apareceu.