Política

Condenação de Bolsonaro não mobiliza militância e deixa lacuna na direita

Felipe Pereira
Do UOL, em Brasília
Jair Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília em dia decisivo de julgamento no STF
Jair Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília em dia decisivo de julgamento no STF Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos de cadeia sem discursos de apoio no Congresso. As ruas também estavam vazias.

O que aconteceu

O deputado Rogério Correia (PT-MG) tocou a música do plantão da Globo. Ele estava na CPMI do INSS e aproveitou o momento com os demais parlamentares de esquerda.

Os bolsonaristas permaneceram calados. Como se anestesiados estivessem, não reagiram ou protestaram. O coro de "mito, mito" que tantas vezes embalou o bate-boca da polarização não apareceu.

As ruas de Brasília também ficaram vazias. E assim permaneceram noite adentro. Ambulantes levaram bandeiras do Brasil, Israel e Estados Unidos para frente dos estúdios da Globo em Brasília. A militância não deu as caras. O estoque empacou.

Cerca de 50 pessoas foram orar na porta do condomínio de Bolsonaro depois da condenação
Cerca de 50 pessoas foram orar na porta do condomínio de Bolsonaro depois da condenação Imagem: Amanda Freitas/UOL

Um pequeno grupo de apoiadores foi para o condomínio de Bolsonaro. A carreta diária que acaba no portão de entrada recebeu pouca gente, cerca de 50 pessoas oraram diante de uma faixa onde se lia "volta Bolsonaro".

A mobilização anêmica não significa a morte política de Jair Bolsonaro. Há meses, os bolsonaristas davam a batalha no STF como perdida. Mas especialistas ressaltam que o ex-presidente continuará com um papel relevante na direita porque permanece com uma fatia fiel do eleitorado brasileiro.

Prova disso é que Tarcísio de Freitas se fez presente nas redes sociais. "A história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente. Seguiremos ao seu lado!"

Baixa adesão é diferente de pouco apoio

Mobilização popular é algo difícil de fazer. A afirmação é de Rafael Cortez, cientista político da Consultoria e professor na IDP. O especialista lembra que dezenas de milhares foram às ruas no 7 de Setembro. Acrescenta que o ex-presidente está em prisão domiciliar e tem a capacidade de comunicação e engajamento prejudicada.

A condenação de 27 anos não representa o esvaziamento de Bolsonaro. A avaliação é de Graziella Testa, doutora em ciência política e professora da Fundação Getúlio Vargas.

Ela lembra que Bolsonaro liderou a oposição a Lula nos últimos 5 anos. Neste período, construiu um eleitorado fiel na direita radical e sua substituição é não simples.

Ato bolsonarista na avenida Paulista no 7 de Setembro
Ato bolsonarista na avenida Paulista no 7 de Setembro Imagem: Adriana Negreiros/UOL

Condenação tem consequências políticas

Graziella avalia que a sentença acelera a escolha do candidato da direita ao Planalto. A professora ressalta que é um processo delicado porque o sucessor precisa agradar dois públicos com visões distintas.

É preciso conversar com o eleitor radical. Esta fatia não tem tamanho para eleger um presidente, mas consegue inviabilizar um nome da direita.

Ao mesmo tempo, para ter chance de vitória eleitoral, é necessário atrair o eleitor da direita moderada. Graziella ressalta que muitas vezes estas pessoas concordam com a condenação de Bolsonaro.

As críticas de Eduardo dificultam articulações que manteriam o poder político do clã Bolsonaro
As críticas de Eduardo dificultam articulações que manteriam o poder político do clã Bolsonaro Imagem: Mandel Ngan - 24.2.2024/AFP

Família dificulta bolsonarismo manter relevância

Rafael Cortez acredita que o protagonismo antipetista trocará de mãos ao longo do tempo. A substituição sobre quem vai rivalizar com o presidente Lula vai depender das decisões da família Bolsonaro.

O cientista político afirma que o processo será lento, mas mais rápido do que os bolsonaristas gostariam. O sucesso ou fracasso da oposição na corrida presidencial de 2026 vai determinar a velocidade da transição e os rumos da direita.

A relação causa e efeito parece contraditória. Cortez explica que a vitória da direita pode prejudicar o bolsonarismo porque a direita terá outro nome a presidente e esta pessoa se tornará a liderança deste campo político.

A derrota da oposição tem efeito contrário. O eleitorado pode entender que Jair Bolsonaro é o único político com capacidade de fazer frente a Lula.

Mas a saída mais segura seria a família Bolsonaro estar na chapa presidencial da direita. Seja Michelle ou algum dos filhos, o capital político do ex-presidente seria preservado em caso de vitória.

Ocorre que os filhos de Bolsonaro estão dificultando uma aliança. Eduardo e Carlos chamaram de "ratos" e de "oportunistas" os governadores que sonham com o Planalto.

Áudios liberados pelo STF mostraram Eduardo criticando Tarcísio. A falta de apreço por acordo pode inviabilizar acordos que preservam o capital político de Jair Bolsonaro e de seus herdeiros.

O Eduardo Bolsonaro faz uma opção por fazer contatos com governos estrangeiro e menos com lideranças locais.
Cientista político Rafael Cortez

