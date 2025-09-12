Detenção, reclusão e prisão: entenda diferenças na sentença de Bolsonaro

A distinção busca proporcionalidade. "A lógica da distinção legal entre os crimes apenados com reclusão e detenção é a proporcionalidade da pena em relação à gravidade do delito", explica Juliana Pereira de Barros Toledo, advogada criminalista do escritório Wilton Gomes Advogados.

Prisão é um termo genérico. No uso cotidiano, serve para qualquer privação de liberdade. No direito, pode significar tanto prisão cautelar (como preventiva ou temporária) quanto a prisão-pena, aplicada após condenação definitiva.

A diferença impacta o regime inicial. "Na reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto, dependendo da gravidade do crime, da pena aplicada e de outros fatores. Na detenção, o regime inicial nunca será fechado", afirma Marcelo Válio, mestre em direito pela PUC/SP e doutor em filosofia do direito pela UBA (Argentina).

As progressões seguem percentuais. Toledo lembra que a Lei de Execução Penal exige o cumprimento de parte da pena e bom comportamento. O tempo varia: 16% da pena em crimes sem violência, 25% com violência, 40% para crimes hediondos por réus primários, e até 60% para reincidentes.

As regras de progressão de regime são aplicadas sobre o tempo total da pena, não havendo diferença se o crime é apenado com reclusão ou detenção. Para que haja a progressão de regime é necessário que o apenado tenha cumprido um determinado percentual da pena e tenha bom comportamento carcerário. Juliana Pereira de Barros Toledo

As penas de Bolsonaro são somadas. "Para fins de cumprimento da pena, as penas de reclusão e detenção são somadas. A pena mais grave determinará o regime inicial", explica Toledo. "Segundo o art. 69 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, as penas são somadas", reforça Válio.