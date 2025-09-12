Estudante é preso pela PF por suspeita de ameaçar matar Nikolas Ferreira

Segundo a PF, a prisão do suspeito ocorreu após Nikolas pedir a continuidade das investigações. O deputado também entrou com uma representação para que o estudante fosse levado à Justiça pelo crime de ameaça. Como a identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

O estudante seria aluno da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo). Sem citar nomes, a instituição de ensino disse repudiar "qualquer tipo de manifestação que incite à violência, ao ódio ou à discriminação expressa por qualquer meio ou veículo, incluindo as plataformas digitais".

Um inquérito para apurar o caso foi aberto pela Polícia Federal. Os agentes também vão investigar se houve a participação de terceiros no crime.

Nikolas agradeceu o trabalho da PF e disse que reforçou sua segurança. "As pessoas falam coisas e não querem arcar com as consequências. Muitas delas se dizem arrependidas, pedem desculpas, mas desejam minha morte desde 2023", afirmou o deputado mineiro pelas redes sociais.