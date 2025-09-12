Jamil: Governo brasileiro suspeita que EUA possam aplicar 'sanção coletiva'

Ainda hoje pela manhã, mais um escritório dentro do Departamento de Estado também falou que é o momento mais sombrio em 200 anos das relações entre os dois países e que isso não seria tolerado. O que eles não colocam ali é que, obviamente, seria o mais sombrio por conta de uma crise aberta pelos americanos. Mas esse é um outro debate nessa história. Jamil Chade, colunista do UOL

Segundo Jamil, o governo brasileiro já se prepara para retaliações, mas não está claro se as sanções vão atingir apenas autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes, ou se terão impacto econômico mais amplo.

O fato é que o governo brasileiro se prepara já para algum tipo de retaliação, de sanção, de medida, de tarifa. Não se sabe exatamente de que forma elas virão, mas o governo brasileiro se prepara, sim, para algum tipo de reação. A questão é saber se ela será localizada ou focada em Alexandre de Moraes e nos outros ministros do STF que votaram ao lado dele, ou se virá alguma coisa mais ampla para o país em termos econômicos.

A punição coletiva é um termo que tem começado a ser usado inclusive no governo. Ela basicamente faz aqueles que não têm nenhuma relação com isso pagar, com obviamente essa insatisfação do governo americano em relação a Jair Bolsonaro. É todo esse contexto que ainda marca a relação entre Brasil e Estados Unidos. Jamil Chade, colunista do UOL

Carla Araújo: Julgamento mostra força do Judiciário mesmo sob pressão

A colunista avalia que o julgamento de Bolsonaro, conduzido com ampla defesa e provas, simboliza a independência do Judiciário brasileiro, mesmo sob ameaças e sanções dos EUA.