Mesmo com pena menor, Cid ainda pode sofrer perda de patente

Mesmo condenado a uma pena de apenas dois anos, prevista em seu acordo de colaboração premiada, o tenente-coronel Mauro Cid ainda está sujeito a responder a um procedimento na Justiça Militar que pode levar à perda de sua patente.

O que aconteceu

O delator pediu retirada de tornozeleira e devolução de seus documentos. A defesa alega que ele já cumpriu tempo de pena previsto e que já poderia ficar livre de restrições.Ainda assim, ele pode responder a um procedimento administrativo-militar chamado de Conselho de Justificação. A iniciativa tem o objetivo de avaliar se conduta do oficial seria incompatível com sua patente, podendo levar à perda dela.

Procedimento tramita na esfera militar e tem etapas semelhantes a processo na Justiça. Cid poderá se defender, e a decisão final caberá ao comandante do Exército. Procurada, a defesa de Cid ainda não se manifestou sobre isso.