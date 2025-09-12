Quando Bolsonaro será preso? E onde? Veja o que acontece agora

Bolsonaro já está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida foi decretada por Moraes no âmbito de outro processo, em que ele é investigado, junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por articular ações nos Estados Unidos para obstruir o julgamento.

Onde Bolsonaro ficará preso?

Papuda, Polícia Federal, Exército ou prisão domiciliar. Essas são as quatro possibilidades que estão sendo aventadas.

Se for para o complexo penitenciário de Brasília, o ex-presidente pode ficar em uma cela comum. Entretanto, teria o benefício cumprir a pena em regime fechado separado de outros presos.

Outra possibilidade é ser encaminhado a uma sala especial na superintendência da PF. A situação é semelhante pela qual passou o presidente Lula quando ficou detido em Curitiba, entre 2018 e 2019, após condenação pela Justiça Federal. Já há uma instalação disponível no Distrito Federal, caso o STF decida enviar o ex-presidente ou os outros réus condenados ontem para suas tutelas prisionais

Também pode seguir em prisão domiciliar. Ontem, quando o julgamento ainda não tinha sido encerrado, advogados de Bolsonaro indicaram que podem pedir que ele cumpra a pena em sua residência, pela idade avançada e por problemas de saúde.