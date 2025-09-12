Papuda, presídio temido por Bolsonaro, já recebeu vários políticos

Penitenciária já recebeu políticos famosos condenados por corrupção, como Paulo Maluf e Luiz Estevão. Como mostrou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, a possibilidade de ficar preso no local causa pânico em Bolsonaro.

Há um bloco no complexo destinado a presos vulneráveis. É lá que ficam os políticos, idosos e até policiais. Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e 3 meses de pena, no julgamento da trama golpista, mas não será preso imediatamente. Também não há decisão de para onde ele seria encaminhado. Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar, por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Aliados do político afirmam que ele teme ter problemas de saúde, não ser atendido e até de morrer no presídio. Ainda de acordo com a Folha, Bolsonaro, que foi condenado a pena de 27 anos e 3 meses ontem, pelo STF, também mencionou a pessoas próximas a possibilidade de ser maltratado por outros presos. O ex-presidente teria direito a uma cela especial no presídio.

Penitenciária foi inaugurada em 16 de janeiro de 1979. Na época, a Papuda tinha apenas 10 guardas de vigilância e capacidade para receber 240 presos. O nome faz referência a um casal de negros escravizados que vivia na região no século 19. A mulher teria contraído bócio, aumento do volume da tireoide, conhecido popularmente como "papo" - daí o nome.

Políticos e chefe de facção já ficaram na Papuda

José Dirceu. O ex-deputado foi condenado a sete anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa. Ele ficou 11 meses em regime fechado na Papuda até ser autorizado pelo STF a cumprir a pena em casa.