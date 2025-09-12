Penas são compatíveis com gravidade das condutas penais, diz advogada

São crimes muito graves que envolvem violência e a tentativa de deposição de um poder. Não me parece que a previsão de uma pena dessa magnitude para crimes dessa natureza seja uma questão desproporcional. Eu não vejo assim.

É compatível com a gravidade das condutas que são reprimidas pela norma penal. E, repito, é uma comparação não muito feliz a um homicídio. Não há uma vítima só, um crime só, quando falamos de algo de uma magnitude muito maior e que tem uma afetação para o país e para a sociedade muito maior. Temos que comparar coisas iguais. Luiza Oliver, advogada criminalista

'Progressão de regime reduz tempo em fechado', diz Luiza Oliver

Segundo Luiza Oliver, a legislação prevê progressão de regime, e Bolsonaro deve cumprir cerca de sete anos em regime fechado, com possibilidade de exceções restritas, como prisão domiciliar por saúde ou idade.

A nossa legislação prevê o cumprimento da pena em progressão. Falamos de um crime que foi cometido com violência. A última alteração que houve com relação a alterações do regime fechado, quando evoluiu para o sistema aberto, prevê que a pena tem que ser cumprida 25% do quanto fixado no regime fechado.