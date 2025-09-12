PGR não deve recorrer de pena de Cid

Comportamento de Cid como delator trouxe "prejuízos relevantes" ao interesse público, disse a PGR. A adoção de uma "narrativa seletiva" e a omissão de "fatos graves" prejudica apenas o próprio Cid, "sem nada afetar o acervo probatório desta ação penal".

Diante do comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, entende-se que a redução da pena deva ser fixada em patamar mínimo. O Ministério Público sugere, na esteira dessa construção, a redução de 1/3 da pena imposta pela prática criminosa como benefício premial decorrente de sua colaboração.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

A defesa de Cid já havia criticado a PGR. Disse que ela comete "violação ao princípio da lealdade processual" ao apontar omissão do tenente-coronel. "Todavia, em manifestação absolutamente contraditória, através de tentativa absurda de desqualificação da colaboração, a PGR revela-se em violação ao princípio da lealdade processual por parte do próprio órgão acusador."

O STF determinou pena de 2 anos em regime aberto. Também foi mantido todo o acordo negociado, com medidas como a devolução de bens e valores apreendidos, além do passaporte.

Ministros negaram perdão judicial e mantiveram a delação premiada por unanimidade. Colaboração já havia sido considerada válida pelos cinco ministros da Turma durante o julgamento. A defesa de Bolsonaro havia pedido a anulação da delação, afirmando que a colaboração "não deveria existir" e chamando Cid de "mentiroso".