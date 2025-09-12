Ex-STF, Marco Aurélio Mello critica Barroso: 'Presença foi extravagante'

A decisão do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, de se sentar ao lado do presidente da Primeira Turma durante o julgamento de Jair Bolsonaro surpreendeu e gerou críticas do ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

O gesto de Barroso, considerado fora do protocolo, foi visto como simbólico e marcou o julgamento, mesmo sem manifestações como aplausos ao final. Para Marco Aurélio, a atitude reforça o impacto institucional do caso.