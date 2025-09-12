Bolsonaro e militares podem ser presos em presídio comum? Advogado explica

Salles explica que o Supremo determinou ao Superior Tribunal Militar que analise a perda de patente dos militares condenados e detalha o momento em que a execução da pena se inicia.

O Supremo Tribunal Federal acatou o que a Constituição diz e determinou que o Superior Tribunal Militar analise a perda da patente. [...] Isso acontecerá quando tiver algo que a gente chama em direito de trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando acabam todos os recursos e o processo se estabiliza. Bruno Salles

O advogado ressalta que há possibilidade de prisão domiciliar, mas ela depende de comprovação rigorosa de graves enfermidades do condenado.

No entanto, a defesa pode, antes disso, ainda pedir que seja cumprido em regime domiciliar, como ele já cumpre uma prisão cautelar. [...] Mas ela vai ter que apresentar provas cabais de graves enfermidades que não admitam o cumprimento da pena em um estabelecimento prisional. Bruno Salles

'Fux foi desrespeitoso'

O julgamento do STF sobre a tentativa de golpe teve episódios incomuns, como o longo voto do ministro Luiz Fux e a presença de Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, analisa Bruno Salles Ribeiro. Para Salles, a presença dos ministros sinalizou proteção institucional diante do impacto do voto de Fux, que defendeu a absolvição de Bolsonaro e criticou colegas e a Procuradoria-Geral da República.