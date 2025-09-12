Provas contra Bolsonaro: veja lista completa analisada no julgamento do STF

Quais foram as provas contestadas pelas defesas?

Nos interrogatórios, em junho, e nas manifestações das defesas, em setembro, os réus negaram as acusações. A defesa de Bolsonaro não negou os documentos, mas afirmou que o ex-presidente foi "dragado" ao 8 de Janeiro.

A pergunta que se faz é: que prova é essa? É o recorte de trechos de conversas de WhatsApp, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares. [...] Eu não conheço o conjunto de provas. São bilhões de documentos. Uma instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório, A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. Celso Vilardi, advogado de defesa de Jair Bolsonaro

A defesa de Mauro Cid, delator e réu, reforçou a validade da delação premiada. No entanto, afirmou que ele não tinha conhecimento do documento "Punhal Verde e Amarelo".

As demais defesas, no geral, questionaram a validade da delação premiada de Cid. Elas alegaram cerceamento do direito de defesa, dizendo que não foi possível analisar a tempo todo o material apreendido pela PF.

O advogado do general Heleno contestou o uso de um manuscrito apreendido pela PF. "O caderno era apenas um apoio à memória do general Heleno. Não há qualquer prova de que seu conteúdo tenha sido compartilhado com terceiros ou usado como base para qualquer ação prática", alegou Matheus Milanez, advogado de defesa de Heleno.