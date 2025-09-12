Qual o significado da toga, a 'capa preta' que os ministros do STF usam?

Toga simboliza poder, prestígio e respeito e tem raízes na Roma Antiga, um período anterior a Cristo. Oficialmente chamada de veste talar, que significa "roupa comprida até o tornozelo", ela era usada pelos senadores e ministros romanos, pois a extensão sinalizava o seu poder. Inicialmente, foi adotada na cor vermelha, depois considerada um privilégio da realeza.

Quando um juiz adentra o recinto de um tribunal e todos se levantam, não estão se levantando para o indivíduo, mas para a toga que ele veste e para o papel que ele vai desempenhar.

Joseph Campbell, pesquisador americano, no livro "O Poder do Mito"

As togas eram originalmente feitas de lã, mas depois passaram a ser fabricadas com linho. O manto era trançado sobre o corpo, segundo o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Ministra Cármen Lúcia durante voto no quinto dia de julgamento da trama golpista Imagem: Ton Molina /Fotoarena/Folhapress

Hoje, as togas de solenidades dos ministros são feitas em cetim de seda. Elas são confeccionadas sob medida por alfaiates participantes de um processo de licitação, de acordo com as necessidades do tribunal. Também é feita uma versão mais curta, chamada "toga de verão", utilizada em procedimentos mais corriqueiros do Supremo.

Juízes e desembargadores, por exemplo, usam togas diferentes; no STF, as túnicas são compostas por quatro peças. São elas a veste talar, o cinto, a capa e o capelo, explicam o Museu do Supremo Tribunal Federal e o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região).