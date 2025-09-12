STF condena militares pela 1ª vez a até 26 anos; STM pode tirar patentes

Ainda cabe às defesas dos réus apresentar recursos, os chamados embargos de declaração. Só depois de finalizada essa fase é que efetivamente ocorrem as prisões —há ainda a possibilidade de pedidos de habeas corpus contra regime fechado, em razão da idade e de estado de saúde dos condenados.

"[Embargos de declaração] São pedidos de esclarecimentos sobre algum detalhe em relação ao acórdão sem capacidade de alterar o resultado do julgamento", afirma a professora de direito constitucional Adriana Cecilio. "Depois da análise desses recursos e do transitado em julgado, passe-se ao cumprimento das penas."

Desde 4 de agosto, Bolsonaro está em prisão domiciliar determinada por Moraes no âmbito de outra ação, na qual foi indiciado sob a acusação de obstruir o processo sobre a trama golpista — ele é o primeiro ex-presidente a ser julgado por tentativa de ataque à democracia.

Durante o debate da dosimetria ontem, os ministros da Primeira Turma —à exceção de Luiz Fux— votaram com o relator em sete dos oito casos, fazendo pequenos ajustes quando necessário. Apenas no caso de Ramagem, Moraes refez o cálculo para seguir a pena elaborada pela ministra Cármen Lúcia, reduzido o tempo de prisão de 17 para 16 anos.

O relator também aceitou proposta do ministro Flávio Dino em relação ao valor do dia-multa imposto a Bolsonaro de um para dois salários mínimos. Dino alegou que o ex-presidente já comprovou ter alta capacidade financeira.