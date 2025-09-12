STF forma maioria para liberar escolas cívico-militares em SP

Programa tinha previsão de implantação este ano, mas foi adiado. O planejamento inicial da gestão de Tarcísio era que 45 escolas inaugurassem o modelo já em 2025.

A mudança é contestada no STF pelo PSOL e pelo PT. Em junho de 2024, os partidos acionaram o Supremo contra a lei do governo Tarcísio, aprovada na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), que prevê a modalidade cívico-militar. Os partidos argumentam que a mudança promove militarização precoce dos estudantes e desvaloriza a carreira dos professores.

Recentemente, o TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) suspendeu o processo seletivo para a contratação de policiais militares para o programa. O edital já havia sido suspenso pela Justiça em julho, mas o governo Tarcísio conseguiu reverter a decisão e retomar o processo seletivo.

O Tribunal de Contas analisou o "controle da legalidade administrativa, orçamentária e financeira", disse relator. O conselheiro Renato Martins Costa ponderou que não cabe ao órgão julgar a constitucionalidade da lei que instituiu o programa. "A contratação por tempo não superior a três anos, poderia, em tese, se distanciar do indispensável requisito da necessidade temporária ou, ainda, da excepcionalidade do interesse público", argumentou o relator em seu voto.

Na decisão, o TCE citou irregularidades no programa. Entre elas: o uso de verbas da educação para pagamento do bônus aos policiais militares, a ausência de estudos de impacto orçamentário e financeiro e a falta de metas e indicadores de desempenho.