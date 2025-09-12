Klein: 'STF se recompõe após performance de Fux e dá veredito duro'

O Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e puniu o alto comando militar por tentativa de golpe, destaca Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. Pela primeira vez, um ex-presidente e oficiais generais são responsabilizados por atacar a democracia, o que marca uma virada institucional e simbólica na história brasileira, um dia após o "susto" com voto de Fux, aponta a colunista.

Depois do susto com o voto de Fux, um ponto fora da curva, o Supremo Tribunal Federal seguiu seu curso e puniu os réus pela tentativa de golpe que culminou em 8 de janeiro, mas começou muito antes. Como na reprise de um filme de má qualidade, de péssimo gosto, repassamos a história recente do Brasil ali, e com ela, todo o nosso longo passado de golpes, contragolpes, quarteladas e anistias. Amanda Klein

A apresentadora enfatiza que o veredito do STF rompe com décadas de impunidade, reforçando o entendimento de que conspirações contra a ordem constitucional não serão mais toleradas.